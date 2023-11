Ciro Ferrara | retroscena sulla malattia | “sono finito in sedia a rotelle”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Intervistato ai microfoni di “Radio Serie A”,ha rivelato di aver affrontato un problema di salute in gioventù che lo ha costretto alla. L’ex calciatore di Napoli e Juventus ha dovuto affrontare il morbo di Osgood-Schlatter, noto anche come osteocondrosi dell’apofisi tibiale anteriore o apofisite da trazione del tubercolo tibiale. Si tratta di una delle patologie più comuni che causano dolore nella parte anteriore del ginocchio fra gli adolescenti. Laesordisce tra i 10 e i 15 anni per i maschi e tra gli 8 e i 13 anni per le femmine. Si manifesta più frequentemente nei ragazzi e nelle ragazze che praticano sport come la corsa, il salto, il basket, la pallavolo, la ginnastica e il calcio.e il morbo di Osgood-Schlatter “Ho avuto il morbo di ...