Cinema e musica | nuovi compositori crescono Lorenzo Ceci a TPI | “Valorizzateci”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il mondo delitaliano, da sempre, sforna talenti: attori, registi, sceneggiatori eche con le loro musiche hanno fatto e fanno sognare gli spettatori. Musicisti a tutto tondo in grado di emozionare con le loro note. Tra quelli emergenti c’è, giovane compositore romano che ha firmato le colonne sonore di tanti film indipendenti, tra i quali il docu-film Virginia Bellizzi, “Oltre la Valle” (presentato in anteprima al 41^Torino Film Festival), “L’anno dell’uovo” di Claudio Casale andato alla Biennale College e tanti altri. Come si diventa compositore per film? “Ho fatto tutto il percorso classico: cortometraggi accademici e meno. Tra questi “Shero” diretto da Claudio Casale che è entrato nella cinquina per i David di Donatello nel 2021. Non sono figlio d’arte. Dopo il liceo, ho fatto il ...