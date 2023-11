Cina | Shanghai | al via operazioni di prova per nuovo parco Zootopia 1

(Di mercoledì 29 novembre 2023), 29 nov – (Xinhua) – Questa foto, scattata oggi 29 novembre 2023, mostra un modello di Capitano Bogo, neldelloDisney Resort di, nellaorientale. Il primoal mondo, la cui apertura al pubblico e’ prevista per il 20 dicembre, ha dato il via alledi, ha dichiarato oggi il resort. Sempre oggi, iltematico e’ stato aperto ai media per la prima volta. E’ basato sul film dei Walt Disney Animation Studios “” e diventera’ l’ottavotematico diDisneyland. (Xin) Agenzia Xinhua

Inclusione sociale: trasformare le città in smart city a misura d'uomo

Lo stesso concetto è già stato sposato anche da Singapore con un piano da realizzare entro il 2040 e da, in, dove si sta lavorando a qualcosa di simile già dal 2016. Fondamentali in ...

In Cina e Asia - Xi torna a Shanghai per fiume Azzurro e fiducia alle ... China-Files

Visita d'ispezione di Xi Jinping a Shanghai Radio Cina Internazionale

Borse asiatiche contrastate, bene Australia e Nuova Zelanda

Seduta in calo per la maggior parte dei mercati asiatici, in attesa della pubblicazione di importanti dati macroeconomici provenienti in Cina ...

Borse asiatiche caute, ottimismo contenuto per la Fed

Un avvertimento sul calo della spesa dei consumatori da parte dell’azienda di consegne alimentari Meituan (HK: 3690) ha anche smorzato il sentimento verso la Cina. Il titolo ha perso l’8,2% ed è stato ...