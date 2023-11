Cina | Guangxi | scuola primaria insegna abilita’ di intreccio bambu’ 2

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Cenxi, 29 nov – (Xinhua) – Questa foto non datata mostra un’opera di “Jiandu”. Gli “Jiandu” sono strisce die legno su cui gli antichi cinesi scrivevano con inchiostro e pennelli prima dell’invenzione della carta. Il Gansu Jiandu Museum e’ l’unico museo cinese di livello provinciale dedicato a questi reperti. Presenta una collezione di quasi 40.000 strisce die legno risalenti alla dinastia Qin (221-207 a.C.) e Jin occidentale (265-317), e ospita anche piu’ di 10.000 altri manufatti, tra cui carta, tessuti, oggetti in legno, lacche e oggetti in ferro. (Xin) Agenzia Xinhua