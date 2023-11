Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Pechino, 29 nov – (Xinhua) – Lasi e’ impegnata in un’iniziativa per creare una rete di centri diin tutto il Paese per lecon, con l’obiettivo di migliorare il sostegno a questo gruppo. Secondo un piano pubblicato dalla China Disabled Persons’ Federation, nel 2024 ogni suddivisione a livello provinciale dovra’ istituire almeno un centro diper ogni categoria dicon. L’iniziativa e’ destinata ad espandersi ulteriormente nel 2025, con la creazione di altri centri dia livello nazionale. I centri si concentreranno sull’offerta di diversi tipi di assistenza, tra cui la formazione sulle conoscenze e le competenze in ...