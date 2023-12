Ciao Darwin | Melodici contro Trapper | chi sono i due caposquadra

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è tornato con la nona edizione lo scorso venerdì proponendo la sfida AngeliDemoni e vincendo la serataThe Voice Kids di Antonella Clerici (22,4% di share Rai1, 25% di share Canale 5). Nel corso della seconda puntata assisteremo alla sfida frae come rivelato da Sonia Bruganelli a Turchesando i duesaranno Sal Da Vinci e Grido. “La prossima volta si sfideranno nel programma i. Sal Da Vinci sarà il leader deie Grido dei Gemelli Diversi sarà in prima linea per i. Abbiamo fatto nove edizioni in 25 anni. Obiettivamente è diventato un programma cult che ha accompagnato tre ...

Ciao Darwin è di nuovo in onda sugli schermi televisivi. Il programma cult condotto da Paolo Bonolis è stato trasmesso venerdì scorso su Canale 5, ... (leggo)

«Dopo Ciao Darwin non riesci più a guardare tua moglie» : spunta il commento di Elisabetta Canalis

Ciao Darwin è di nuovo in onda sugli schermi televisivi. Il programma cult condotto da Paolo Bonolis è stato trasmesso venerdì scorso su Canale 5, ... (leggo)

«Dopo Ciao Darwin non riesci più a guardare tua moglie» : spunta il commento di Elisabetta Canalis

Ciao Darwin è tornato in grande stile venerdì 24 novembre scorso facendo registrare anche ottimi ascolti anche se l'esordio della nuova stagione è ... (tvpertutti)

“Vedi Ciao Darwin e non riesci più a guardare tua moglie”. Elisabetta Canalis stronca i maschilisti

'Vedi Ciao Darwin e non riesci più a guardare tua moglie'. Elisabetta Canalis stronca i maschilisti

Uomini e donne, Ida Platano ad Ermes: 'Vuoi conoscermi con tuo fratello' figuraccia epica del corteggiatore

Il cavaliere, che in passato ha partecipato come modello a, oggi è tornato nel programma per presentarsi alla nuova tronista Ida Platano. "sono Ermes Faccoli ho 35 anni, quasi 36. ...

Sonia Bruganelli dalla parte di Bonolis: Ancora pensano che Ciao Darwin sia figlio del patriarcato Fanpage.it

"Vedi Ciao Darwin e non riesci più a guardare tua moglie". Elisabetta Canalis stronca i maschilisti - Luce Luce

Sonia Bruganelli: “Ciao Darwin non è maschilista. Buonamici al Gf mi sembra in ostaggio. Spinalbese È un caro amico, ma chissà…”

Sonia Bruganelli Ciao Darwin maschilista La produttrice risponde alle accuse, parla della presunta relazione con Antonino Spinalbese ...

Paolo Bonolis, imbarazza pubblicamente una nota conduttrice: la frase piccante fa il giro del mondo in pochi istanti

Appena tornato in tv con una nuova edizione di Ciao Darwin, Paolo Bonolis non perde la sua verve e mette in imbarazzo una nota conduttrice.