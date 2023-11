Chris Hemsworth ha sfoggiato l' Audemars Piguet d' oro più appariscente del Gran Premio di Abu Dhabi

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Mentre Max Verstappen tagliava il traguardo per primo anche ad Abu, chiudendo ufficialmente la stagione di F1 più prevedibile di sempre,e i suoi fratelli hanno pensato bene di alzare le pulsazioni e aggiungere un po' di adrenalina ai box. In effetti, la visita di Liam, Luke ea bordo pista è stata la cosa più emozionante del. Almeno dopo il primo giro, in cui Charles Leclerc ha tentato invano di superare Verstappen, prima di lasciargli anche l'ultima vittoria: la 19esima (nuovo record) su 23 gare stagionali per l'olandese volante. F1d Prix of Abue Lewis Hamilton sulla griglia di partenza prima del...