Choc sui binari | treno travolge un camion rimasto incastrato Ecco chi sono le vittime

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Pubblicato il 29 Novembre, 2023 Dopo la strage di Brandizzo, c’è da segnalare un altro gravissimo incidente ferroviario che si è verificato nel pomeriggio di ieri a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni unha investito in pieno unsuiper cause ancora da accertare. Due purtroppo le: Maria Pansini, capodi 61 anni, e Hannaoui Said, conducente di un mezzo pesante di 24 anni originario del Marocco. Il tragico incidente si è verificato ieri nel tardo pomeriggio verso le 19:00, quando il regionale 5677 Sibari-Catanzaro Lido, guidato dal capoMaria Pansini, ha travolto in pieno unbloccato sui ...