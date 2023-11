Chiuso in un cartone e gettato tra i rifiuti | operatori Asia salvano cagnolino

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna bella storia, una di quelle che vale la pena raccontare. Duedell’di Benevento hanno infatti salvato la vita di un cucciolo, unin una scatola etra i. Sono Massimo Giardiello e Domenico Piro gli “eroi” di questo racconto, riportato dalla stessa azienda sul proprio profilo social. I dueecologici, come si legge, “mentre stavano effettuando la raccolta presso l’ecopunto di contrada San Cumano, hanno sentito dei lamenti provenire da un carrellato. Lo hanno svuotato manualmente ed hanno trovato il cucciolo che era statotra la carta,in un cartoncino. Ilsta bene ed è stato adottato da Massimo che ...

