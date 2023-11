Chiesa lascia Inzaghi pietrificato | l' immagine che può diventare un meme

Chiesa a CM : 'Bene Guida che lascia giocare in Juve-Inter - Parisi contro il Milan poteva essere da rosso'

Italia - nuovo forfait per Spalletti : Chiesa lascia il ritiro di Coverciano

L'esterno della Juventus non recupera per la sfida contro l'Inghilterra e non sarà a disposizione del Ct Luciano Spalletti (itasportpress)