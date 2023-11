“Chiedevano l' aiutino ai giudici” Mazza fa scattare la tele-rissa | l' accusa a Conte e Schlein

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Mauroapprofondisce le parole di Guido Crosetto sulla magistratura nel corso della puntata del 28 novembre di DiMartedì, il talk show di La7 che vede Giovanni Floris alla conduzione. Ma le sue parole scatenano poi un putiferio. “Tutti sappiamo dell'avvedutezza di cui ha fama il ministro Crosetto, quindi qualcosa gli è arrivato all'orecchio. In parte penso che si riferisca a quel convegno di Palermo di una corrente della magistratura, con presenti Ellye Giuseppe, quasi a chiedere l', mi viene da dire. Però ci deve essere qualche altra cosa”, l'affondo del giornalista ed ex direttore di Rai1. L'attacco ai due numeri uno di Partito democratico e Movimento 5 Stelle manda su tutte le furie Elisabetta Piccolotti, deputata dell'Alleanza Verdi-Sinistra, altra ospite dello studio: “Ma come ...