Chiara Ferragni troppo sexy per l’India? La polemica in rete anche per il lusso ostentato

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ovunque vada,scatena le polemiche. L’influencer è in viaggio in India con un gruppo di amici e non manca di condividere le sue attività con i follower. Mentre Fedez è a Milano con i bambini, Leone e Vittoria, lacammina tra i templi, visita monumenti, si mischia tra la folla. I suoi outfit sono all’insegna dele molti non gradiscono questa ennesima esibizione della sua ricchezza. La casa nuova dei Ferragnezsul divanoNelle scorse settimaneha catalizzato l’attenzione dei fan svelando gradualmente i dettagli della nuova abitazione di famiglia. Il super attico su tre piani nel quartiere di CityLife, a Milano, è strabiliante. Gli oggetti di design, i mobili ricercati, i dettagli preziosi: nulla è stato lasciato al ...