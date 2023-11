Chiara Ferragni e quel dolce ricordo con Fedez

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 29 novembre 2023)sono una delle coppie più amate e apprezzate dei social. La coppia in queste settimane sta ultimando il trasloco per l’imminente trasferimento nel nuovo appartamento dei Ferragnez, già addobbato per le feste. Ecco cosa ha ritrovato tra gli scatoloni. Dopo il successo della seconda stagione della serie tv uscita per Amazon Prime, The Ferragnez,continuano a calcare l’onda del successo.La coppia in queste ultime settimane è impegnata con il trasloco verso il nuovo appartamento. Ed è proprio dagli scatoloni che lanegli ultimi giorni ha trovato un dolcissimodal passato.e la storia con, foto Ansa – VelvetGossipLa ...