“Chi l’ha visto?” | anticipazioni 29 novembre | dubbi sulla denuncia di Giulia Cecchettin

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Torna un altro appuntamento con Chi? questa sera, 29, in onda su Rai3 alle 21.20. Federica Sciarelli, da anni al timone della trasmissione, continua le sue indagini sui misteri nei casi di scomparsa che continuano a sconvolgere l’intera comunità italiana e non solo. Ecco ledella nuova puntata. Federica Sciarelli insieme a tutto il team di Chi? torna in onda con una nuova diretta ricca di novità e colpi di scena su alcuni dei casi su cui sta indagando nelle ultime settimane. Impossibile, quindi, non parlare del tragico epilogo del caso di, vittima dell’ira e della violenza di Filippo Turetta, ex fidanzato della 22enne. Ecco quali sono i dettagli che non tornano alla conduttrice e sui quali ...