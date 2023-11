Chef Rubio condannato per un post contro Israele Dovrà risarcire Linkiesta per 2700 euro

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il tribunale di Milano haa rimuovere unpubblicato sul proprio profilo X e ala testataper 2.700. A rendere pubblica la decisione è lo stesso, all’anagrafe Gabriele Rubini, pubblicando la sentenza del giudice e commentando di rispettare il provvedimento del magistrato, anche se non condiviso. Nella sentenza il giudice Andrea Manlio Borrelli ordina a Rubini di «rimuovere immediatamente» unin cui accusadi sionismo. «Un giorno – scriveva – dovrete rispondere del vostro supporto ai coloni terroristi ebrei». Non è la prima volta che l’ex conduttore incappa in questi casi. Durante il Giorno della ...