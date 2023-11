Che fine ha fatto Lucia Javor?eková | la modella che ha conquistato gli italiani?

Ivan Zazzaroni non usa giri di parole e di fatto mette nel mirino Stefano Pioli . Il direttore del Corsport ha le idee chiare su cosa non ha ... (liberoquotidiano)

"Se non torni con me fai la fine di Giulia Cecchettin" - 64enne arrestato per minacce alla sua ex a Siracusa

È stato arrestato oggi a Sicuracusa, l'uomo che aveva minacciato la sua ex compagna con tali parole: "Se non torni con me ti faccio finire come a ... (ilgiornaleditalia)