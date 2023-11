Che belli quei luoghi di Lombardia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Quando si pensa alla, il primo pensiero corre subito a Milano, capoluogo della regione e città italiana che ci ricorda quanto siano fondamentali storia, arte, design, moda. Ma se lo sguardo inizia a guardare oltre, si possono scoprire delle vere e proprie gemme segrete che questa regione nasconde, persino ai loro abitanti: spettacoli naturali, castelli misteriosi, abbazie trasformate in set cinematografici e il paradiso degli aspiranti top gun. Ecco un tour alla scoperta della regione dei tesori nascosti: Abbazia Santa Maria di Morimondo – Morimondo (Milano) È stata più volte utilizzata come set cinematografico per la sua imponente scenografia. Quest’abbazia cirstercense fondata nel 1136è tuttora fusa con il paesaggio circostante. Ci troviamo nel Parco regionale della valle del Ticino, che fa di questo luogo un’oasi lontana dallo smog del capoluogo lombardo. ...