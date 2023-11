Champions | nel Psg c’è un altro Mbappé in panchina

Leggi su notizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dopo Kylian, ecco Ethan. Il fratello della stella francese è pronto a fare la sua prima apparizione tra i convocati in una sfida europea Qualche anno fa il talento di Kylianha scioccato il mondo del calcio, portando sul palcoscenico europeo prima, e mondiale poi, uno dei giocatori potenzialmente più forti della storia. Chissà che suo fratello, Ethan, non possa fare lo stesso percorso. Sicuramente le grandi qualità calcistiche sono di casa, e tutta la Francia lo sta scoprendo piano piano, insieme allo staff del PSG. Ethanin campo con il fratello Kylian – Notizie.com (Ansa)Piano piano si è ritagliato sempre più spazio all’interno della prima squadra del club. Si tratta proprio del fratello di Kylian, ovvero Ethan, uno dei nuovi fenomeni del calcio francese e non solo. Ha già fatto molto parlare di sé con la maglia ...