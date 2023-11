Champions | Milan sconfitto 3 - 1 | Dortmund agli ottavi

Non è bastato il 'talismano' Sinner a San Siro a spingere il Milan verso gli ottavi di Champions League , anzi i rossoneri perdendo per 3-1 in casa ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Il Milan viene sconfitto in casa dal Borussia Dortmund per 3-1 oggi 28 novembre 2023 nel match valido per la quinta giornata del ... (nuovasocieta)

Il Milan sprofonda a San Siro, colpo del Borussia Dortmund: 3 - 1 e rossoneri quasi fuori dalla Champions

MILANO. Non è bastato il 'talismano' Sinner a San Siro a spingere ilverso gli ottavi diLeague, anzi i rossoneri perdendo per 3 - 1 in casa contro un cinico Borussia Dortmund sono ora con un piede e mezzo fuori dall'Europa. A tenere ancora in vita il ...

LIVE TMW - DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE: Milan ko, Mbappè salva il PSG. Ok City e Barça TUTTO mercato WEB

Hummels protagonista a San Siro. E quando girava con la maglia della Juve...FOTO

Passano gli anni, ma Hummels rimane un difensore assolutamente affidabile, come sta dimostrando questa sera con la maglia del Borussia Dortmund contro il Milan, in Champions League. Mats Hummels, ...

Milan-Borussia, le pagelle dei protagonisti. Male Giroud e Maignan, BVB spietato

Quando il Milan inizia a macinare gioco ... I cambi del finale non riescono ad evitare che la diga collassi, compromettendo il percorso dei rossoneri in Champions. Battezza bene l'angolo sul rigore di ...