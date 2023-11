Champions League 2023 2024 | l’Atletico Madrid regala gli ottavi alla Lazio | Mbappe salva il Psg allo scadere

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Oggi, martedì 28 novembre, si sono giocati i match validi per la nona giornata della fase a gironi di. Nel Girone Ebatte 3-1 il Feyenoord in trasferta e centra la qualificazione aglicon una gara d’anticipo. Doppio autogol per la squadra olandese, di Geertruida e di Gimenez, che condanna, insieme al gol di Hermoso, la squadra di Slot all’eliminazione. Vittoria dei Colchoneros che aiuta anche lache, dopo il successo con il Celtic, può festeggiare la qualificazione con 90 minuti di anticipo. Nel Girone Fil Psg dsconfitta casalinga con il Newcastle. Al Parco dei Principi finisce 1-1 dopo il vantaggio di Isak nel primo tempo, ...