Champions amara per il Milan 1-3 con il Dortmund

Leggi su agi

(Di mercoledì 29 novembre 2023) AGI - Ilha perso in casa per 3-1 con il Borussiae ora vede allontanarsi gli ottavi di finale di. A San Siro la gara si apre con un rigore sbagliato da Giroud al settimo minuto. Al 10mo viene assegnato un penalty ai tedeschi che lo trasformano con Marco Reus. I rossoneri, però, trovano il pareggio al 38mo con Samuel Chukwueze, bravo ad accentrarsi e a calciare con il mancino all'angoletto. Nella ripresa al 53mo infortunio al flessore per Thaw che deve lasciare il campo per Krunic. Il Borussia poi trova le reti di Gittens al 59mo e Adeyeni al 70mo che chiudono l'incontro. Ilsi è qualificato ma ilpuò ancora sperare, anche grazie al pareggio 1-1 del Newcastle sul campo del Psg. Nell'ultima giornata dovrà vincere a Newcastle e sperare che Mbappé e compagni ...