CercaOfficine it | la tech company diventa Veycore

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – CercaOfficina.it è unache punta are leader in Italia nella fornitura si soluzioni digitali per la manutenzione e la riparazione di veicoli per flotte, assicurazioni e privati. Una realtà di successo che si trasforma rafforzando la sua identità b2b, CercaOfficina.it con DigiFleet e DigiClaims svelano la loro nuova identitàndo