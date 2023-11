Celtic | Hart duro | «Lottiamo tanto ma non per tutta la partita»

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Joe, portiere del, ha parlato al sito ufficiale dell’Uefa al termine dellapersa contro la Lazio all’Olimpico Joe, portiere del, ha parlato al sito ufficiale dell’Uefa al termine dellapersa in Champions League contro la Lazio all’Olimpico. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Non si tratta solo di giocare un buon calcio, ma di ottenere risultati. Penso che, ma non siamo una squadra che combatte per tutti e 100 i minuti in Champions League. Nel momento in cui arriva la stanchezza dobbiamo ritrovarci e ripartire».

Proteste del Celtic anche sul raddoppio per il contrasto che ha portato Immobile a battere per la seconda volta: nessun dubbio anche in questo caso per il fischietto turco.

