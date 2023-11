“C’è ancora domani” di Cortellesi Biglietto d’oro | prima a botteghino

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 nov. (askanews) – “C’è” di Paola(Wildside – Vision Distribution), “Il grande giorno” di Massimo Venier (Agidi Due – Medusa Film) e “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (Wildside – Vision Distribution) sono i tre film italiani che si aggiudicano quest’anno il. Premiati alle Giornate Professionali di Cinema, in corso a Sorrento, insieme ad “Avatar – La via dell’acqua” (The Walt Disney Company), “Barbie” (Warner Bros. Pictures), “Oppenheimer” (Universal Pictures Int. Italy) che vincono il premio come film più visti in assoluto. I Bigliettiper la stagione cinematografica 2022-2023, assegnati dall’ANEC nell’ambito della 46 edizione delle Giornate Professionali di Cinema – Enforcement, sono ...