C’è abbastanza educazione finanziaria nell’universo dei pagamenti digitali?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Partire dalle scuole, dalle nuove generazioni, per poter far crescere la consapevolezza del cittadino di domani. Anche di quello che si avvicina al mondo degli investimenti, della transizione economica, degli aspetti del mondo della finanza. L’intervista che Giornalettismo ha realizzato insieme a Igor Lazzaroni, responsabile dell’ufficio stampa e dei progetti editoriali di Feduf, va proprio in questa direzione. Feduf – la fondazione per l’e il risparmio – è stata istituita su iniziativa di ABI proprio per costruire un progetto di cittadinanza partecipativa su queste tematiche. LEGGI ANCHE > Quali saranno gli strumenti di pagamento digitale del futuro Feduf e l’, l’intervista a Igor Lazzaroni La storia deiaffonda le sue ...