CdS – Inter | c’è Nandez nel mirino

(Di mercoledì 29 novembre 2023) 2023-11-29 12:44:09 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Non è un’amichevole. E non è nemmeno una gara da prendere alla leggera. Vero che l’si è guadagnata il pass per gli ottavi con due gare di anticipo e che, in ogni caso, il primo posto nel girone si deciderà nell’ultimo match con la Real Sociedad. Ma questa sera contro il Benfica non ci sarà in palio solo il prestigio. La squadra nerazzurra si giocherà anche qualcosa di più concreto. Tanto per cominciare i 2,8 milioni che l’Uefa mette a disposizione per ogni vittoria. La banda Inzaghi ne ha già raccolti 9,33 e prendendo i 3 punti in terra portoghese supererebbe quota 12. Di sicuro, le casse di viale Liberazione ringrazierebbero… Un successo farebbe comodo anche per il ranking. L’è già messa bene, tanto da essere già certa di partecipare al nuovo Mondiale per club ...