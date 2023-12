Caso Turetta | quando si parla di infermità mentale | risponde lo psichiatra forense

(Di mercoledì 29 novembre 2023) E' in corso la battaglia legale per l’di Filippo, accusato dell’uccisione dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Lo, Enrico Zanalda (Presidente della Società di Psichiatriaa tre domande sulle procedure in corso e gli esiti futuri...

Caso Giulia Cecchettin , domani l’interrogatorio di Filippo Turetta . Ha chiesto libri, di poter studiare e pillole per dormire È previsto per domani , ... (361magazine)

Papa Francesco, allerta sempre viva sulle condizioni di salute. "Non sto bene"

La degenza in quelera stata breve e il Santo Padre fu dimesso il primo aprile.vuole salvarsi utilizzando la strada della seminfermità La frase che non passa inosservata Anche nell'...

Cecchettin, Turetta ammette l’omicidio: ho ammazzato Giulia e ho vagato per giorni Il Sole 24 ORE

Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta incontra i suoi genitori in carcere TGCOM

Arrestato dopo le minacce alla ex: "Ti faccio fare la fine di quella in tv", si riferiva a Giulia Cecchettin

Nella giornata di martedì 28 novembre, una nota della Polizia di Stato aveva fatto riferimento a un caso simile avvenuto a Reggio Calabria ... uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, il compagno le ...

Giulia Cecchettin, spostati i funerali: non saranno sabato, la data sarà decisa dal papà

Per Filippo Turetta, in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin (per cui oggi è previsto un incontro con i genotori), sarà difficile in questa fase del procedimento, ancora ...