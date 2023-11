Caso Cospito | il sottosegretario Delmastro rinviato a giudizio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Rinvio aper ilalla Giustizia, Andrea. Il gup di Roma ha deciso per il rinvio anell’ambito del procedimento che lo vedo accusato di rivelazione del segreto d’ufficio sulla vicenda dell’anarchico Alfredo. Il processo avrà inizio il prossimo 12 marzo. Il gup non ha quindi accolto la richiesta della procura, che aveva reiterato in aula la richiesta di non luogo a procedere perché “l’esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo è fondata sull’assenza dell’elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extrapenale”, stando a quanto scrivevano i pm nella richiesta di archiviazione risalente a maggio.per rivelazione del segreto d’ufficio nel ...