Caso Bobo TV | un’altra mazzata per Vieri | l’accusa proprio in queste ore

(Di mercoledì 29 novembre 2023) LaTV ormai non è più quella di una volta. Tutto è cambiato, e nelle ultime ore perè arrivata una stangata molto dolorosa. Ormai da qualche settimana quella che era la vecchiaTV non esiste praticamente più. Il format che da circa tre anni andava in onda su Twitch, e che secondo alcuni aveva un po’ rivoluzionato le logiche della comunicazione sportiva in Italia, si è sfaldato di fronte al litigio tra– padrone di casa – e i suoi tre compagni di viaggio: Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Un finale che ha appassionato mezza Italia, a dimostrazione di quanto il pubblico si fosse ormai affezionato a quel format. Nei tre anni diTV sono successe tante cose: il format messo in piedi dai quattro (ormai ex) amici ha fatto tanto innamorare quanto discutere. ...