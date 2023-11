Caserta | sciopero dei veterinari convenzionati | presidio davanti ASL e Regione

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023). Hanno scioperato oggi, realizzando unalla sede dell’Asl diin via Unità d’Italia, idell’azienda sanitaria. I professionisti protestano da mesi per la mancata percezione, che va avanti ormai dal 2019, della retribuzione accessoria, cioè quella legata al raggiungimento di risultati, con somme destinate a tale scopo ma che sarebbero state usate per altri fini; gli arretrati, attesi dal 2019, oltre alle somme correnti, di cui avrebbero diritto i, si aggirano tra i 5-6 milioni di euro. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dalla Federazione Specialisti Ambulatoriali (Fespa) presieduta da Marcello Di Franco, che sulla questione del mancato pagamento della voce ...