Carta del docente supplenti al 31 agosto | quando sarà caricato il bonus 500 euro? Cavallini Anief | “Lo aspettiamo entro il 2023”

Addio Bonus 18APP - dal 2024 arrivano la Carta del Merito e la Carta Giovani : possibile ottenere fino a 1000 euro

Il Bonus Cultura 18 App", introdotto nel 2016 per incentivare i ragazzi a investire in cultura, non verrà più offerto dal Governo. Il Bonus, che ... (orizzontescuola)