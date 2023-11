Caro Uolter Veltroni | noi della sinistra non ti saremo mai grati abbastanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) di Michele Sanfilippo Quando vedoin televisione o lo ascolto alla radio mentre promuove il suo ultimo libro o film non posso fare a meno di pensare quanto laitaliana gli sia debitrice. È vero che non è solo merito suo se i partiti didi tutto il mondo, dopo la caduta del muro di Berlino, hanno abbracciato la religione unica del libero mercato, spinti dalle esperienze di Blair e Clinton. Anche In Italia, del resto, i DS nei primi anni 90, guidati da baffetto D’Alema, hanno abbandonato l’eredità di Berlinguer per abbracciare quella di Craxi. Ma il vero cambio di passo avviene quando(anche dettoper la sua devozione verso i Kennedy), promuovendo la fusione a freddo di DS (ex PCI) e Margherita (ex DC) affossa definitivamente quel poco che restava dell’anima di ...