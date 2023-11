Capsule compostabili | caratteristiche e vantaggi Ecco perché sceglierle!

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Bologna, 29 Novembre 2023. La moka resta uno strumento - e al contempo un oggetto di design - presente in tutte le case italiane, ma i consumi stanno cambiando. Sono sempre più le persone che preferiscono, per velocità di utilizzo e sapore, l’uso di macchine espresso domestiche ao cialde. Come quelle che puoi trovare su Filicorizecchini.com.lein alluminio e plastica sono inquinanti? Lemonodose di caffè in plastica e alluminio generano una quantità significativa di rifiuti. Questi materiali richiedono molto tempo per degradarsi nell'ambiente, e spesso finiscono in discariche o nell'ambiente naturale, causando impatti negativi sulla fauna selvatica e l'ecosistema circostante. La produzione di plastica, ...