Capitale umano e trasformazione sostenibile | l’impegno di Edison

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) –considera "ilelemento chiave della propria responsabilità sociale, nonché determinante per la creazione di valore di lungo termine, ancor di più nell’attuale momento di fortedel settore energetico. Favorisce pertanto il mantenimento di alti livelli di occupabilità e impiegabilità, sostiene e valorizza la crescita interna delle proprie risorse e delle loro competenze, cura gli aspetti di pluralità e inclusione e promuove il benessere sul lavoro, rispondendo aldegli Sdgs 5 e 8" dell'Agenda 2030. Così si legge in una nota diin occasione dell'evento 'Le nuove sfide della sostenibilità', a cura di Eikon Italia Società Benefit in collaborazione con il Gruppo Adnkronos. Nella sua Dichiarazione Non Finanziaria 2022 ...