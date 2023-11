Calcio | Serie A Massa arbitra Napoli - Inter | Monza - Juventus a Fabbri

Marchetti designato per Milan-Frosinone, Sassuolo-Roma a Marcenaro ROMA - Sarà Davide Massa a dirigere Napoli-Inter , big match della 14esima ... (ilgiornaleditalia)

Abodi lancia la riforma sul calcio : “Non possiamo continuare con la Serie A a 20 squadre”

Giornata di discussioni per Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, che è intervenuto presso il palco dello “Sport Talk Industry”, il ... (ildifforme)