Calcio femminile | la Nazionale si prepara per la sfida con le campionesse spagnole

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Prosegue il lavoro delladiin vista del match contro ledel mondo della Spagna. La gara è in programma venerdì alle ore 21.30 (diretta su Rai 2) allo stadio Pasarón di Pontevedra. Nel pomeriggio le azzurre hanno sostenuto l’ultimo allenamento nel Centro Tecnico Federale di Coverciano e domani mattina voleranno in Galizia. La penultima gara del girone di Nations League è fondamentale ai fini della classifica del raggruppamento. Le Furie Rosse, prime a punteggio pieno e reduci dal 7-1 sulla Svizzera, in caso di vittoria si qualificherebbero con un turno d’anticipo alla fase finale della competizione, che mette in palio anche il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia vuole invece proseguire il proprio percorso di crescita, evidenziato con le ottime prestazioni nel ...