Ex Colonnello dell’Esercito in bilico: l’uomo rischia dieci anni di reclusione . Il motivo sarebbero presunti abusi su minori . L’inchiesta. Lo “zio” ... (ilcorrieredellacitta)

Natale a Napoli, ecco tutte le novità del piano traffico

...ha apprezzato le scelte del piano traffico e la disponibilità di aree di sosta per inel porto, ...zona di via Caramanico e via Nuova Poggioreale che non ha portato benefici alla viabilità e...

Bus rischia di scontrarsi contro la pompa di benzina: 14enne salva 20 ragazzi Today.it

Sciopero 27 novembre 2023 a Bologna, bus a rischio: ecco le fasce ... il Resto del Carlino

“Natale con i tuoi”: il bus gratuito che riporta a casa per le feste i fuorisede agrigentini

Tornare a casa per il Natale è desiderio di tutti ma, per qualcuno, rischia di restare un miraggio. C’è chi fa scalo all’estero pur di risparmiare un po’ e chi è disposto a trascorrere 21 ore in tragh ...

Strage del bus a Mestre, trovate anomalie sospette nel cuore dell’autista Alberto Rizzotto

Bus che quella sera era guidato ... colui che – nonostante gli allarmi – avrebbe deciso di assumersi il rischio di far partire le operazioni nonostante i treni in arrivo su quel tratto e il ...