Buon compleanno a… Yunus Musah

(Di mercoledì 29 novembre 2023) 21 anni oggi per: il centrocampista americano è arrivato al Milan in estate dal Valencia e si sta affermando Oggicompie 21 anni. Dopo un lungo giro, che ha avuto Londra e Valencia dove crescere calcisticamente, ha fatto ritorno nel nostro Paese. Il ragazzo nato a New York, infatti, a pochi mesi di età viveva a Castelfranco Veneto e da lì, dalle giovanili del Giorgione, ha preso le mosse che lo hanno poi portato all’Academy dell’Arsenal. Un’infanzia felice, ricordata quest’anno nel giorno della presentazione in rossonero: «Sono stato benissimo in Italia. Facevo tanti tornei, giocavamo spesso e poi quando avevo fame andavamo nel negozio di mia madre a prendere qualche snack. Sono stato benissimo. Posso quindi subito inserirmi qui in Italia sapendo la lingua. Mio fratello è del Milan, guardiamo ...