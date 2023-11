Bruganelli fa chiarezza sul rapporto con Antonino ma provoca | “Non smentiamo”

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Chec'è tra SoniaSpinalbese? L'ex opinionista del GF Vip fa, ma: "Non" L'articolo proviene da Novella 2000.

Sonia Bruganelli in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista a Turchesando di Turchese Baracchi e oltre ad aver parlato di Ciao Darwin ha ... (biccy)

Alessandro Basciano, parla la sorella: "Mio fratello incastrato, non ha mai tradito Sophie"

... la sorella di Alessandro, che ha rotto il silenzio e ha provato a fare, difendendo il ... Tra i nomi "illustri" che si sono aggiunti alla polemica c'è anche quello di Sonia, ...

Bruganelli: cosa pensa di Buonamici al GF, poi fa chiarezza su Spinalbese Biccy

Sonia Bruganelli: "Tutta la verità sulla storia con Antonino Spinalbese" Corriere dello Sport

''Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare'': Sonia Bruganelli spiega il suo rapporto con Antonino Spinalbese, ex di Belen

''Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare'': Sonia Bruganelli spiega il suo rapporto con Antonino Spinalbese, ex di Belen ...

Sonia Bruganelli rompe il silenzio: cos'è successo tra lei e Antonino Spinalbese

Sonia Bruganelli ha smentito di avere in atto qualcosa più che una semplice amicizia con Antonino Spinalbese, ma per la prima volta al programma Turchesando ha fatto chiarezza in merito al suo ...