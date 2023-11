Brambati | “Conte sulla panchina della Juventus? A me non risulta nulla”

Brambati : «All’Inter per Conte è stato un percorso difficile - spiego!»

Brambati : «Sorpreso da Thuram! Dimarco pregò Conte : il motivo»

Thuram ha sorpreso un po’ tutti in questo inizio di campionato, non perché non si conoscessero le sue qualità ma più che altro perché arrivava ... (inter-news)