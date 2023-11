Botte e sangue | come sono cresciuto Mauro Corona choc | perché sua madre è fuggita di casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Un faccia a faccia tanto doloroso quanto illuminante, quello trae Pasquale Guadagno andato in scena nella prima parte di E' sempre CartaBianca, su Rete 4. Bianca Berlinguer affronta il tema dei femminicidi e della violenza sulle donne in famiglia, ambito privilegiato di questo orrore. Lo spunto di cronaca l'ha tristemente offerto l'omicidio della 22enne Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta finito in carcere a Verona dopo essere fuggito per una settimana ed essere stato arrestato in Germania. In studio c'è Pasquale, orfano di femminicidio. Aveva appena 14 anni quando ha visto suo padre uccidere la: "Io ero abituato a vedere la violenza in- ricorda il ragazzo - ma non riuscivo a capire, per me era diventata la normalità. Se non fai qualcosa per fermarla, la violenza ...