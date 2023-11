Borse | Europa positiva in attesa del Beige Book A Milano nuova fiammata di Mps

Borse - Europa incerta in attesa del Beige Book della Fed e dei dati macro. A Milano scatta Saipem

Borse - Europa incerta in attesa del Beige Book della Fed e i dati macro. A Milano scatta Saipem

Borse - Piazza Affari la migliore in Europa : bene le banche. Wall Street timida nel Black Friday

Lagarde: «battaglia contro inflazione non è finita ma vinceremo». In Germania migliora il clima economico a novembre, ma il Pil si conferma in ... (ilsole24ore)