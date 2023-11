Borsa | rialzi in attesa del Beige Book Ftse Mib ai massimi da giugno 2008

Anima: vede fine rialzi Fed e da Bce tagli prima del previsto

Nel 2024 cut fino a 50pb dalla Fed e fino a 100pb dalla Bce . La banca centrale statunitense tagliera' i tassi d'interesse nel 2024 "tra i 25 e i 50 punti base complessivamente" e il primo taglio dei ...

Borsa, rialzi in attesa del Beige Book. Asta Btp 5 anni, rendimento ... Il Sole 24 ORE

Borsa: Europa apre in lieve rialzo con occhi su Fed, a Milano (+0,2 ... Borsa Italiana

Saipem si aggiudica 2 contratti da 1,9 miliardi. Come vanno le azioni in Borsa

Investing.com – Le azioni di Saipem SpA (BIT: SPMI) sono in rialzo sul FTSE MIB oggi. A far salire il titolo è l’annuncio che la società energetica si è aggiudicata due contratti offshore, uno in ...

Attesa per il Beige. Torna a salire anche Mps (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 nov - L'attesa per i dati macro (in arrivo in Europa e in Italia quelli sulla fiducia dei consumatori, men ...