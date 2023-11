(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Il primo dicembre 2023day per ilda 60 euro. Rimane il requisito sul reddito massimo di 20mila euro annui. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Il prossimo 1° dicembre sarà la volta del nuovo click day per il Bonus trasporti 2023 . Dopo l’esaurimento delle risorse lo scorso ... (leggioggi)

Domande Bonus trasporti 2023 : nuovo click day dal 1° dicembre. Come fare

Il prossimo 1° dicembre sarà la volta del nuovo click day per il Bonus trasporti 2023 . Dopo l’esaurimento delle risorse lo scorso ... (leggioggi)

Domande Bonus trasporti 2023 : nuovo click day dal 1° dicembre. Come fare

"Il nuovo Marebonus , Sea Modal Shift, è in Gazzetta Ufficiale . Dal 6 dicembre sarà disponibile la piattaforma informatica per accedere subito a un ... (247.libero)

Trasporti - Rixi : 'Nuovo Marebonus è in Gazzetta Ufficiale - subito 42 mln per il 2023 - 24'

Il prossimo 1° dicembre sarà la volta del nuovo click day per il Bonus trasporti 2023 . Dopo l’esaurimento delle risorse lo scorso ... (leggioggi)

Domande Bonus trasporti 2023 : nuovo click day dal 1° dicembre. Come fare

Il videoappello dei sindaci del territorio fiorentino. Richieste online fino alla fine di novembre tramite Spid e Cie. Chi può accedere e come (247.libero)

Bonus trasporti - la campagna va avanti : chi ne ha diritto e come richiederlo

Bonus trasporti, nuovo click day

Il primo dicembre Il primo dicembre 2023 nuovo click day per ilda 60 euro. Rimane il requisito sul reddito massimo di 20mila euro annui.

Bonus trasporti 2023, click day l'1 dicembre: come fare domanda Sky Tg24

Bonus trasporti 2023: riparte il 1° dicembre | Segugio.it Segugio.it

Caro-voli da record, conto alla rovescia per il bonus della Regione

In settimana dovrebbero essere operative sia la piattaforma web regionale necessaria per chiedere il rimborso, sia quella di Aeroitalia, aggiornata per consentire ai viaggiatori la riduzione diretta d ...

Bonus trasporti 2023: nuova opportunità il primo dicembre, come funziona

Scopri tutto sul bonus trasporti del 1° Dicembre 2023: procedura di richiesta, requisiti di reddito, dettagli sui servizi di trasporto.