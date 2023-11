Bonus Natale fino a 1500 euro per maestri | prof e presidi | ecco l' annuncio di Valditara

(Di mercoledì 29 novembre 2023) . «Posso anticipare che a dicembre tutto il personale scolastico riceverà un anticipo una tantum legato alla vacanza contrattuale protrattaad ora: si va dal 1.516dei dirigenti scolastici ai 1.228 per iessori di superiori e medie con maggiore anzianità, dai 1.056 per idella stessa fascia...

Pensioni , arriva il bonus Natale : a chi spetta – Le persone in pensione che percepiscono l’assegno minimo potranno beneficiare anche quest’anno di ... (tvzap)

Un anno, passato, di governo. Un anno, il 2023, che sta volgendo al termine. Una Manovra, quella che andrà alle Camere che, per il settore ... (ilmessaggero)

Un anno, passato, di governo. Un anno, il 2023, che sta volgendo al termine. Una Manovra, quella che andrà alle Camere che, per il settore ... (ilmattino)

Un anno, passato, di governo. Un anno, il 2023, che sta volgendo al termine. Una Manovra, quella che andrà alle Camere che, per il settore ... (ilmessaggero)

Tredicesima 2023, quando viene pagata: calcolo e aumenti

... che non superano determinati limiti di reddito, c'è anche il cosiddetto 'tredicesima', una ... la tredicesima dovrebbe entrare nella disponibilità del lavoratore prima del, ma il giorno ...

Bonus a Natale, Valditara: «Prof e presidi, a dicembre anticipo fino a 1.500 euro. Poi gli aumenti» ilmessaggero.it

Bonus 150 euro per i pensionati, come funziona e a chi spetta in dicembre Sky Tg24

Bonus Natalizio: insegnanti e presidi potrebbero ricevere fino a 1500€

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato un anticipo una tantum legato alla vacanza contrattuale per tutto il personale scolastico. Questo bonus varierà da 1.516 euro per i dirig ...

Festività di dicembre in busta paga: dalla gestione al calcolo

Lo scorso anno, molte buste paga hanno mostrato un extra per il giorno di Natale e Capodanno, anche se non lavorati. Tale aggiunta corrispondeva a un giorno di lavoro in più, poiché queste… Leggi ...