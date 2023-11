Bonus mamme lavoratrici decontribuzione fino a 1700 euro | a chi spetta

Leggi su gravidanzaonline

Partirà a gennaio 2024 il cosiddetto '', ladifferenziata per le dipendenti con due o più figli introdotta dalla nuova manovra di bilancio, una delle misure a favore della natalità fortemente volute dal governo Meloni. Nello specifico, per lecon tre o più figli con contratto a tempo indeterminato (escluso il lavoro domestico), dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 vi sarà un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L'esonero è validoalla maggiore età del figlio più piccolo, con un limite massimo annuo di 3miladivisi su base mensile.