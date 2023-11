Bomba ecologica sulla spiaggia a Torrione | indaga la Capitaneria

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Porto di Salerno, agli ordini del comandate Attilio Maria Daconto, si è recata nella tarda mattinata di oggidiall’altezza della struttura dell’ex ostello della gioventù, per rilievi fotografici e materiali utili a fare luce sul ritrovamento di centinaia di bottiglie di plastica nere con all’interno, nei contenitori non danneggiati, olio lubrificante per automobili. È la seconda volta, il primo ritrovamento fu rilevato lo scorso 28 ottobre, che misteriosamente e improvvisamente, la stessa, appaiono centinaia di questi contenitori, una vera e propriase si considera che si tratta di rifiuto speciale che neanche la società che si occupa della raccolta ...