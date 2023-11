Bollette | verso la fine del mercato tutelato | cosa succederà nei prossimi mesi

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dopo anni di rinvii, si avvicina ladel. Dal primo gennaio per il gas e dal primo aprile per l’energia elettrica, tutti i consumatori dovranno passare allibero. Il passaggio sarà automatico anche per chi entro quella data non avrà scelto un fornitore. Secondo l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), i consumatori che ancora si avvalgono delsono il 30 percento del totale. Fino allo scorso giugno erano 8,7 milioni, su 30 totali, per la luce e, a luglio, 6,1 milioni su 20 per il gas. Ilprevede la fornitura di energia o gas naturale a tariffe e condizioni economiche definite dall’Arera, su base trimestrale per la luce e su base mensile per il gas. Nel ...