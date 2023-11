Bollette e mercato libero elettricità e gas | cosa succede a gennaio | come scegliere il fornitore e cosa accade a chi non decide

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Sono quasi dieci milioni i clienti interessati alla fine deltutelato dell’energia. Il primo2024 terminerà quello del gas. Il primo aprile tocca all’. Il governo Meloni ha deciso di non prorogarlo nel decreto Energia e quindi entra in vigore la normativa della legge 124/2017. Che prevede appunto la fine dei servizi di tutela, cioè con le condizioni economiche previste da Arera, l’autorità dell’energia. E il progressivo passaggio al, che nel tempo rimarrà l’unica modalità di fornitura. Intanto però ci sono dei periodi di tutela: nel gas chi non sceglie avrà un servizio a condizioni Placet. Per l’è prevista una modalità a tutele graduali. Ci sono delle esenzioni per i cosiddetti clienti vulnerabili. ...