Bollette | cosa succede a chi non sceglie un fornitore sul mercato | “tutele graduali” per l’elettricità | prezzo libero per il gas

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Mentre la politica litiga sul passaggio aldell’energia da gennaio 2024 per il gas e da aprile per, gli utenti ancora in regime di maggior tutela devono decidere sere un contratto sulo restare inerti. Nel secondo caso non verranno, ovviamente, lasciati senza fornitura. Cherà a queste famiglie? Per il gas, chi è attualmente in maggior tutela e nonunsulverrà ancora rifornito dal suo venditore attuale. A quale? Lo deciderà il. L’offerta però dovrà essere “simile” a quelle Placet (a condizioni equiparate di tutela), ...